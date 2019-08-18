مصرع عدد من المرتزقة بكمينين قبالة نجران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نجران

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية، في ساعة متأخرة من مساء السبت، من تدمير اليتين عسكريتين تابعتين لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي قبالة نجران.

وذكر مصدر عسكري أن وحدة الهندسة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية نفذت كمينين محكمين لآليتين عسكريتين لمرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر قبالة نجران، مشيراً الى تدمير الاليتين فضلا عن مصرع وجرح من كان على متنهما من المرتزقة.