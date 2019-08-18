شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أول رد حكومي على على تعيين الحوثيين سفيرا لهم في طهران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - هددت الحكومة الشرعية بإتخاذ الاجراءات اللازمة ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الامم المتحدة كأول رد رسمي على تعيين الحوثي سفيرا له لدى طهران. وقال وزير الاعلام معمر الارياني في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" : أخبار قد تهمك: Advertisements التبادل الدبلوماسي بين نظام طهران واداته في اليمن المليشيا الحوثية، ليس مفاجئ، فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقى الدعم من تحت الطاولة إلى العلن، ويؤكد صحة ما قلناه منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها.

وأضاف "هذه الخطوة تتجاوز القوانين والأعراف الدولية وتخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

وأشار "نؤكد في الحكومة اليمنية على حقنا في اتخاذ الاجراءات اللازمة ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الامم المتحدة إزاء هذا التطور الذي يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية، ونطالب المجتمع الدولي بموقف حازم حيال استمرار التدخلات الايرانية في اليمن وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار.

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