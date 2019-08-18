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الخدمة المدنية تحذر من تغيب الموظفين في أول أيام الدوام الرسمي
السبت 17 أغسطس 2019
الحماية المدنية اليمنية
كتب
الخليج 365
حذر مصدر مسؤول في مكتب الخدمة المدنية بالعاصمة عدن، من غياب الموظفين في أول أيام الدوام الرسمي غداً الأحد في مختلف مؤسسات الدولة .
وقال المصدر في تصريح صحفي ان اجازة عيد الاضحى تنتهي اليوم السبت وغدا يبدأ الدوام الرسمي في كافة المرافق والمؤسسات .. لافتاً إلى أنه سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يخالف ذلك او يتقاعس عن مهام عمله .
واوضح المصدر ان مدراء ومسؤولي المرافق والمؤسسات العامة مسؤولين عن مستوى الانضباط الوظيفي كلا في مرفق عمله ؛ كما سيقوم مكتب الخدمة المدنية بمراقبة سير عمل المرافق ومستوى عملها وانضباط الموظفين فيها.
وجدد المصدر ان مؤسسات ومرافق عدن الخدمية بعيدة عن اي صراعات او مهاترات سياسية ، مؤكدا ان مسؤوليتها هي خدمة المواطنين والوقوف الى جانبهم وتذليل الصعوبات والمعاناة التي يواجهونها .
ودعا المصدر المسؤول كافة العمال والموظفين الى تحمل مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد وتجنيب مرافقهم ومؤسساتهم اي صراعات سياسية تساهم في تأجيج الاوضاع وتفاقم من معاناة المواطنين .
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