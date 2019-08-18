عبدالله العويثاني يقدم مقترحاً جديداً لتأكيد تفويض الجنوبيين للإنتقالي 

عبدالله العويثاني يقدم مقترحا جديدا لتأكيد تفويض الجنوبيين للإنتقالي

السبت 17 أغسطس 2019

كتب عدن - الخليج 365

قدم الناشط الجنوبي عبدالله عوض العويثاني، مقترحاً جديداً لتأكيد تفويض شعب الجنوب للمجلس الإنتقالي الجنوبي كممثل شرعي له .

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وأرجع العويثاني في منشور له بالفيسبوك، رصده (الخليج 365) مقترحه الجديد إلى الأحداث الأخيرة التي مرت بها عدن وما ترتب عليها ولأجل أن تكون قيادة المجلس الإنتقالي في موقف أقوى في الحوارات القادمة ويقلب الطاولة على مراكز النفوذ وأحزاب الشمال .

وقال "فإننا نقترح على قيادة المجلس الإنتقالي تكليف قيادات فروعهم بالمحافظات والمديريات والأحياء بالمدن والقرئ بالأرياف بأن يقوموا بجمع تواقيع من المواطنين في المحافظات التي كانت تشكل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بالتفويض للمجلس الإنتقالي في إستمارات بالبصمة أمام بيانات الشخص المفوض للمجلس الإنتقالي" .

وأضاف أنه يمكن اعتبار هذا التفويض الشعبي المباشر بمثابة إستفتاء لتقرير المصير .. مؤكداً أنه إذا إستطاعوا قيادات الفروع جمع التفويض من أكثر من نصف الشعب سيكونون في موقف أكثر قوة أمام دول الإقليم والمجتمع الدولي وستتغير المقاعد على طاولة الحوار وستتحول إلى طاولة مفاوضات .