جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة أصيب ثلاثة مواطنين يمنيين ، مساء السبت، بنيران قوى العدوان السعودي الاميركي في محافظة الحديدة . وأوضح مصدر أمني يمني بالمحافظة أن “الغزاة والمرتزقة استهدفوا منازل المواطنين في شارع النصر بحي 7 يوليو ، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة”. وأدان المصدر “تعنت تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم والمرتزقة في استهداف المواطنين امام صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الإنسانية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرتزقة يستهدفون منازل المواطنين في الحديدة وسقوط جرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.