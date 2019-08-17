حزام لحج: إشاعات الإخوان سببها نجاحات الحزام الأمني في محاربة التهريب

السبت 17 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب لحج - الخليج 365

نفت قيادة الحزام الأمني بمحافظة لحج، اليوم السبت، ما تروج له مواقع جماعة الاخوان الإرهابية عن قيام عناصر تابعة للحزام بعمليات ابتزاز لسائقي مركبات النقل التي تمر عبر النقاط بين المحافظات.

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وأفادت قيادة الحزام الأمني، أن ما يتم الترويج له من إشاعات وأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي، يأتي في إطار الحرب التي تشنها جماعة الإخوان الارهابية على نجاحات جهاز الحزام الأمني بمحافظة لحج في محاربة التهريب.

واشارت إلى أن تلك الأخبار والإشاعات تهدف إلى إثارة الفوضى وتحجيم عمل نقاط الحزام الأمني، بعد أن اكتشفت العديد من عمليات التهريب، ما تسبب في حالة ذعر عند المهربين.

ولفتت قيادة الحزام الأمني، إلى أن المهربين حاولوا تقديم الرشاوي للنقاط الأمنية مقابل مرور بعض الممنوعات، الإ أن العناصر الأمنية رفضت تلك الرشاوي وتم تكريمهم على مواقفهم الوطنية وحرصهم على أداء واجبهم الأمني.