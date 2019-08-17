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المخابرات المصرية تكشف وثائق سرية لدعم قطر إخوان اليمن للسيطرة على عدن
السبت 17 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
القاهرة عدن - الخليج 365
كشف مصدر في جهاز المخابرات العامة المصرية عن وثائق سرية جديدة تكشف عن دعم قطر لقيادات في حزب الاصلاح اليمني (اخوان اليمن ) ودور عناصر الفرقة الاولى مدرع لخلق عدم الاستقرار واستهداف التحالف العربي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
كما أورد المصدر أن الجهاز تحصل على أدلة دامغة ووثائق تثبت تطورت نائب الرئيس اليمني على محسن الاحمر بتشكيل الخلايا الإرهابية في عدن من خلال عناصره السابقة في ماكان يعرف بالفرقة الأولى مدرع وحجم التنسيق الواسع مع جهاز أمن الدولة القطري واستمرار اللقاءات عبر مندوبي الجهاز القطري كما ورد في الوثائق.
وأوضحت الوثائق سعي قطر للسيطرة على مفاصل الدولة والأجهزة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن من خلال الشخصيات الواردة في الوثائق السرية التي تحصل علية جهاز المخابرات المصرية.
وقد نشر المصدر صور لمذكره من محافظ مصرف قطر المركزي إلى وزير المالية بقيام البنك بتسليم مبلغ نقدي مقداره 60 مليون دولار أمريكي بناء على كتاب تحويل من جهاز امن الدولة القطري وكما هو موضح بالوثيقة تسليم المبلغ من قبل مندوب من جهاز أمن الدولة القطري على النحو التالي مبلغ عشرة مليون دولار للسيد خالد محمد عبدالله حيدان رئيس الدائرة الاعلامية لحزب الاصلاح اليمني في عدن ومبلغ خمسون مليون دولار للسيد عصام عبده هزاع عنصر في الفرقة الاولى مدرع الخاضعة لنائب الرئيس اليمني علي محسن الاحمر.
كما ورد في التقرير، أن المدعو خالد محمد عبدالله حيدان هو المسئول عن الملف الاعلامي وتشكيل الخلايا بهذا المجال.
وكشف المصدر، قيامه بتجنيد صحفيين واعلامين ودورات للتأهيل في قطر وانشاء مواقع وصحف ومراكز ومنظمات حقوقية لاستهداف الإمارات والسعودية وتشكيل رأي عام ورفع تقارير مغلوطة حول السجون السرية وانتهاك حقوق الانسان ودور قناة الجزيرة القطرية بذلك.
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