السعودية تعلن عن تعرض معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة لهجوم بطائرة مسيرة

السبت 17 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - متابعات

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعرض معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي لهجوم بطائرة مسيرة ملغومة.

Advertisements

وأكدت وكالة الانباء السعودية في تغريدة على حسابها في تويتر نقلاً عن وزير الطاقة تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون " مفخخة.

وأكد الوزير ان الهجوم أسفر عن حريق تمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية.