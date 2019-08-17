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السعودية تعلن عن تعرض معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة لهجوم بطائرة مسيرة

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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تعلن عن تعرض معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة لهجوم بطائرة مسيرة

السبت 17 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

السعودية تعلن عن تعرض معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة لهجوم بطائرة مسيرة

كتب

الخليج 365 - متابعات

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعرض معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي لهجوم بطائرة مسيرة ملغومة.

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وأكدت وكالة الانباء السعودية في تغريدة على حسابها في تويتر نقلاً عن وزير الطاقة تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار  "درون " مفخخة.

 

وأكد الوزير ان الهجوم أسفر عن حريق  تمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية.

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