وردنا الان ..قذيفة هاون مباغتة تحول جثة الزبيدي الى اشلاء وتفصل رأسه عن واستنفار امني غير مسبوف جسده يصيب سكان البريقة بالخوف والهلع

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عدن - ياسمين التهامي - لقي مواطن من ابناء الضالع يدعى محمد سالم الزبيدي مصرعه بقذيفة هاون مباغتة .

وقال شهود عيان ان الحادث وقع قبل قليل في منطقة البريقة في العاصمة عدن .

مشيرين الى ان جثة المواطن الجنوبي تمزقت الى اشلاء وفصل راسه عن جسده.

واعلن الضابط سالم العلهين ان الصريع يدعى محمد سالم الزبيدي بموجب الهوية التي وجدت معه.

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