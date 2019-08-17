عضو بـ"الإنتقالي الجنوبي": هادي فقد السيطرة بسبب هؤلاء

أكد بنان لـاليمن العربي أن أبناء الجنوب يتعاونوا معقواتالتحالف العربيمنذ عام 2015

الجمعة 16 أغسطس 2019

قال رامي حسن بنان، عضو المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظى شبوة، أن الرئيس عبدربه منصور هادي فقد السيطرة على دائرة الحكم بعد أن توغل داخلها قيادات الإصلاح، وأصبح الإخوان وهم من يديرون اليمن بشكل عام.



وأكد بنان لـ"الخليج 365"، أن أبناء الجنوب يتعاونوا مع قوات التحالف العربي منذ عام 2015 ، وهم الداعم الاساسي لشرعيه الرئيس “هادي،” ولكن خاب الظن فيه وفي حكومته الممثله بحزب الاصلاح.

وأضاف عضو المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظة شبوة، أن الجنوب اصبح الان المسيطر على ارضه وشعبه والان ابناء الجنوب يحكمون ارضهم ومعا التحالف العربي ضد المشروع الفارسي الايراني.

وأردف بنان، أن شعب الجنوب أصبح اليوم شريك مع دول التحالف بالوفاء الذي بذلوه أبناء الجنوب منذ 2015 ، مبينًا أنهم الرقم الصعب مع التحالف، ولن يتخلى عنهم التحالف لانهم الشريك الوحيد الذي أثبت للعالم أنه الرقم الصعب في دحر الارهاب وحزب الاصلاح وحرر أرض الجنوب في فتره قصيرة.