شكرا لقرائتكم خبر عن أخر ( تحديث ) مباشر من محلات الصرافة .. أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ( قائمة الاسعار المحدثة مساء اليوم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء اليوم الأربعاء. أسعار الصرف

الدولار الأمريكي: 579 : 583

الريال السعودي : 153 : 153.5

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