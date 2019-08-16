شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .." قطر" تخرج عن صمتها وتعلن موقفها من انقلاب عدن وتوجه رسالة للسعودية والإمارات ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب وزير الخارجية القطري الشيخ " محمد بن عبدالرحمن ال ثاني " بانهاء الحرب في اليمن لتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة . وقال وزير الخارجية القطري في تغريدة له - تابعها اليمني اليوم " نتابع بقلقٍ بالغ التطورات الأخيرة في #اليمن، لاسيما الأوضاع في #عدن. و إننا إذ نؤكد أهمية ضمان وحدة اليمن و صون مكتسباته و مقدراته و ضرورة منع تمزيق نسيجه المجتمعي، فإننا ندعو كافة الأطراف المعنية لوقف الحرب و تجنيب الشعب اليمني العزيز مزيداً من المعاناة الإنسانية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .." قطر" تخرج عن صمتها وتعلن موقفها من انقلاب عدن وتوجه رسالة للسعودية والإمارات ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.