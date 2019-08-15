خارجية هادي تغلق مكتبها في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة هادي والتي تتخذ من الرياض مقراً لها، اليوم الخميس، عن تعليق عمل مكتبها في عدن، على خلفية سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، على المباني الحكومية في عدن .

ووفق بيان للوزارة ، يبدأ تعليق العمل في مكتب الوزارة بعدن اعتبارا من الخميس.

واعربت الوزارة عن املها في أن تستأنف عمل مكتبها في عدن، في القريب دون تحديد الزمان.

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ولفتت إلى أنها ستعلن أيضا عن أي إجراءات جديدة وفقا للمستجدات.

وهذه أول جهة حكومية تعلن تعليق عملها، بعد أقل من أسبوع على سيطرة قوات تابعة للانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، على ألوية ومعسكرات تابعة لحكومة هادي المتواجدة خارج اليمن منذ ما يزيد عن اربع سنوات.