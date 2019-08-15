مسلحون يغتالون شاب في عدن جنوب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن اغتال مسلحون مجهولون اليوم شابا في منطقة بلوك 37 بمديرية المنصورة بمحافظة عدن. وقالت مصادر محلية ان مسلحين ملثمين على متن سيارة نوع فوكسي ترجلا واطلقا النار على الشاب احمد رمسيس الذي يعمل في ميناء عدن، ما ادى الى مصرعه على الفور.

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