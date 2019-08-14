إصلاح تريم يعقد الملتقى السنوي وقيادي يدعو إلى غرس روح الوحدة في المجتمع

دعا القيادي بإصلاح وادي حضرموت، الدكتور عوض سعيد العفاري، إلى أهمية غرس روح الوحدة والأخوة بين أفراد المجتمع اليمني الواحد.



جاء ذلك خلال الملتقى العيدي السنوي لأعضاء ومناصري التجمع اليمني للإصلاح بمسيلة آل شيخ بمديرية تريم بحضرموت، الذي عقد مساء الثلاثاء.

وقال العفاري، إن اسم الاصلاح أينما يكون يترك له أثر وبصمة إيجابية في المجتمع، داعياً أعضاء الحزب إلى التكافل وبذل الخير لكل أبناء المجتمع، خلال أيام العيد المبارك.



وأضاف: ان أعضاء الاصلاح مضحين لهذا الوطن فهو متواجد في مقدمة الصفوف في الجبهات لمواجهة أعداء الوطن.



وأشار إلى إن الإصلاح يواجه هجمه شرسة واعلامية، موضحاً إلى أنه تخطى كل ذلك بنجاح.



ولفت إلى أهمية مواجهة الباطل والصدح بالحق، وخصوصاً في هذه الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.



