شكرا لقرائتكم خبر عن نائب السفير الامريكي السابق يطالب الرئيس ” هادي ” بالاستقالة ويكشف حقيقة ما حدث في عدن !( تفاصيل) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي ظهر اليوم الثلاثاء صورة جمعت نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس المؤتمر الشعبي العام الجنوبي احمد الميسري مع الاستاذ فؤاد راشد رئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض خلافا عن التكهنات بتواجده في مدينة جده .

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وكانت معلومات جرى تداولها عن تواجد الوزير الميسري بجده مع قدوم وفد للانتقالي للمشاورات السياسية التي دعت لها المملكة العربية السعودية .

وعلمت عدن الغد ان هناك تحالفا جنوبيا واسعا يجري التشاور بشانه في مواجهة انفراد المجلس الانتقالي الجنوبي على السلطة في عدن بعد صراع دامي خلف قتلى وجرحى جنوبيين فضلا عن عمليات دهم لمنازل قيادات بالمقاومة الجنوبية ومعارضين سياسيين جنوبيين لخطوات الانتقالي المدعوم اماراتيا .

واظهرت فيديوهات عملية سلب ونهب لمنازل عدد كبير من قيادات الشرعية الجنوبيين بينهم احمد الميسري الذي غادر عدن بعد سقوطها على متن طائرة سعودية خاصة .