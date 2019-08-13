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قصة الصورة التي أثارت إعجاب الجميع على مواقع التواصل

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عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل أمن يحمل رجل مسن بين ذراعيه مبتسما أثناء تأديته المناسك.
وقال مغردون إن الصورة تعكس إنسانية ونبل رجال الأمن الذين يشاركون في موسم الحج لهذا العام 1440هـ، وخدمتهم لضيوف الرحمن.

ويبدو أن أحد الحجاج المسنين تعرض للتعب ونال الإرهاق منه فحمله رجل الأمن. وحظيت الصورة على تداول واسع بين المغردين حيث انهالت التعليقات بالإشادة بمواقفهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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