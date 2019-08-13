شكرا لقرائتكم خبر عن الزبيدي يعلن رسمياً عدم مشروعية الرئيس هادي ويعلن التمرد على التحالف العربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المدعو عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الأحد في خطاب متلفز على قناة "عدن المستقلة" المدعومة إماراتياً بأن أحداث اغسطس المؤسفة فُرضت عليهم وبأن دورهم فيها رد الفعل والدفاع عن النفس، متناسياً خطته المبيتة والمبنية على زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وقيام مليشياته بالنهب والسيطرة على مرافق ومؤسسات الدولة.

وتجاهل الزبيدي الاعتراف بمشروعية الرئيس عبدربه منصور هادي معلناً من خلال خطابه التمرد في حضرموت وبيحان ومكيراس.. كما رفض الدعوة التي أطلقها التحالف العربي مساء السبت، متمسكاً بموقفه في زعزعة النسيج الاجتماعي الذي يخدم إيران وأدواتها ما يؤكد بأنه حليف لهم في الانقلاب.

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وفي أعتراف واضح بنيته المسبقة لحرب انقلابية على الشرعية ألمح في كلمته بأنه لم يكن أمامهم إلا خيارين هما الدفاع عن النفس أو الاستسلام والقبول بتصفية القضية، مؤكداً "فكان قرارنا الدفاع عن أنفسنا (باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة دون مراعاة لحرمة الأيام الحُرم وسفك دماء الأبرياء ).

وكان التحالف قد دعا في بيان شديد اللهجة كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

كما طالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن مؤكدا استخدام القوة العسكرية في حال تم مخالفة الأوامر.