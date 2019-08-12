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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مقتل فنان عربي شهير بسبب اغنية في حفل زفاف ..لن تصدق من يكون .. «شاهد الصور وهو ملطخ بالدماء»

تحول حفل زفاف إلى مجزرة قتل خلالها ثلاثة اشهاص وجرح ثلاثة آخرون بسبب أغنية في محلة الفيضة في يونين قضاء بعلبك بلبنان . ووفقا لصحيفة "البيان، وقع الحادث بعد منتصف الليل خلال حفل زفاف جراء إشكال تطور إلى إطلاق نار. شاهد ايضا هذه الاخبار الساخن : عاجـــل : مقتل فنان عربي شهير بسبب اغنية في حفل زفاف ..لن تصدق من يكون .. «شاهد الصور وهو ملطخ بالدماء» Advertisements عاجـــل : انقلاب مفاجئ على الامير محمد بن سلمان .. والشعب السعودي في ذهول مما يحدث ! وأشارت المعلومات إلى أن الخلاف نشب على خلفية أغنية في حفل الزفاف وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان علي ياسين وهو يغني في حفل زفاف قبيل وقوع الحادث الذي تسبب بمقتله هو وشقيقه ومطلق النار. قام المطرب بغناء "موال" لم يعجب الشاب طالب زعيتر الذي أطلق النار على المطرب وشقيقه، الأمر الذي دفع بآخرين إلى إطلاق النار عليه وقتله.

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