عاجـــل : القائد الصبيحي الذي اعلن الانقلابيون انهم اعتقلوه يظهر اليوم في هذا المكان .. شاهد من كان بجواره ..«صورة»

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - القائد الصبيحي الذي اعلن الانقلابيون انهم اعتقلوه يظهر اليوم في هذا المكان .. شاهد من كان بجواره ..«صورة»

نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة جديدة لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري اليوم بالعاصمة السعودية الرياض . وظهر الميسري في الصورة التي رصدها موقع صوت المغتربين وبجواره مستشارة الخضر جديب والعميد الركن عبدالله الصبيحي والعقيد سليم حيدان . شاهد ايضا هذا الخبر الساخن : عاجـــل : مقتل فنان عربي شهير بسبب اغنية في حفل زفاف ..لن تصدق من يكون .. «شاهد الصور وهو ملطخ بالدماء» Advertisements عاجـــل : انقلاب مفاجئ على الامير محمد بن سلمان .. والشعب السعودي في ذهول مما يحدث ! ويأتي ظهور هذة القيادات بعد يومين من مغادرتهم للعاصمة المؤقتة عدن بعد انقلاب مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي على الشرعية في عدن ، بدعم واسناد من دولة الامارات العربية المتحدة التي اعانت الانقلابيين بالتخطيط والتنفيذ ، والعتاد العسكري الثقيل بما في ذلك الطيران . ويأتي ظهور الصبيحي اليوم بجوار الميسري بعد ان اشاع الانقلابيون انهم اعتقلوه

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