عدن - ياسمين عبدالعظيم - ”ذبحتمونا من الوريد إلى الوريد” .. أقوى رسالة من مسؤول بارز في ”الشرعية” الى قيادة التحالف بعد انقلاب عدن (نص الرسالة)

2019/08/11 الساعة 03:28 ص

وجه المستشار الرئاسي السابق، ونائب رئيس البرلمان اليمني، الأستاذ عبدالعزيز جباري رسالة عاجلة إلى قيادة التحالف العربي بعد أحداث الانقلاب على الشرعية في عدن.

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وفي تغريدة رصدها محرر "بويمن" قال جباري: "إلى قيادة التحالف : اصبح حديثكم عن دعم الشرعيه في اليمن يثير السخريه ويدعو للضحك والبكاء في ان معا".