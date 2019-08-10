شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : القوات السعودية تغادر عدن الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادرت قوات عسكرية سعودية قصر معاشيق عصر السبت. ونقلت صحيفة عدن الغد عن مصدر عسكري ان القوات العسكرية السعودية التي كانت مرابطة بقصر معاشيق غادرت عبر البحر. اخر الاخبار الساخنة عاجل: ضابط في الحماية الرئاسية بعدن يكشف عن تلقيهم أوامر صارمة بتسليم كل المواقع دون طلقة رصاص عاجل : القوات السعودية تغادر عدن الان ورد الان : الكشف عن مصير وزير الداخلية اللواءالميسري ..وهل اعتقل أم تم نقله الى جهة معلومة ؟ أول ظهور للرئيس الزبيدي في قصر معاشيق بعد طرد هادي وشرعيته Advertisements شلال شايع يظهر في مقر لواء تابع للشرعية بعد أربعة أيام من المواجهات..صورة الانتقالي الجنوبي يسيطر على أهم معسكرات الشرعية ويحاصر قصر معاشيق بالفيديو..قوات الانتقالي الجنوبي تعلن السيطرة على منزل ”الميسري” واسقاط قصر معاشيق عاجل : بعد انتصارات الانتقالي وهزيمة الشرعية في عدن ...الامارات تطلق اول تصريحاتها حريق هائل يلتهم البنك المركزي بعدن وهذه الجهة المتهمة بالجريمة "تفاصيل وصورة"

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