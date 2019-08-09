شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن في بث مباشر .. المغنية الأمريكية الإباحية ‘‘نيكي ميناج’’ توجه رسالة جريئة للسعوديين .. وهكذا كان الرد.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عادت مغنية الراب العالمية نيكي ميناج لدائرة اهتمام الجمهور السعودي من جديد بعد أن توجهت برسالة لمحبيها في المملكة من خلال بث مباشر لها عبر “انستقرام”.

ويبدو أن نيكي ميناج قد تلقت بعض التعليقات من محبيها خلال بثها المباشر، حيث علقت : “تحية إلى جمهوري السعودي في كل مكان.. ولكل جمهوري داخل السعودية.. أنا أحبكم يا أصدقاء كثيراً”.

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وعلق رواد "انستقرام" على ظهور "ميناج" بتهكم وسخرية ، حيث قال بعضهم إن توجيه رسالة من مغنية مثل هذه ليس فيها أي فخر.. بينما قال آخر أن "اسمها مليان انحراف".