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في بث مباشر .. المغنية الأمريكية الإباحية ‘‘نيكي ميناج’’ توجه رسالة جريئة للسعوديين .. وهكذا كان الرد.. شاهد

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عادت مغنية الراب العالمية نيكي ميناج لدائرة اهتمام الجمهور السعودي من جديد بعد أن توجهت برسالة لمحبيها في المملكة من خلال بث مباشر لها عبر “انستقرام”.

ويبدو أن نيكي ميناج قد تلقت بعض التعليقات من محبيها خلال بثها المباشر، حيث علقت : “تحية إلى جمهوري السعودي في كل مكان.. ولكل جمهوري داخل .. أنا أحبكم يا أصدقاء كثيراً”.

 

 

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وعلق رواد "انستقرام" على ظهور "ميناج" بتهكم وسخرية ، حيث قال بعضهم إن توجيه رسالة من مغنية مثل هذه ليس فيها أي فخر.. بينما قال آخر أن "اسمها مليان انحراف". 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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