فتاة سعودية تعلم الفنانة مريم فارس الرقص السعودي .. وموجة غضب تشتعل في المملكة بسبب رقصها بالبنطلون

View this post on Instagram

#Repost • • • @myriammusicofficial #ملكة_المسرح #ميريام_فارس تتعلم الرقص السعودي مع احد معجباتها من #السعودية في #القرية_العالمية #الامارات السنة الماضية ❤️ #TheQueenOfStage #MyriamFares @myriamfares #Dubai #GlobalVillage #throwback #KSA