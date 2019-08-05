شكرا لقرائتكم خبر عن وزير سعودي يحتضن حاجة ويقبلها أمام الجماهير ويشعل مواقع التواصل .. شاهد كيف كان الرد (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فقد السيطرة على مشاعره في موقف إنساني وحضن حاجة نيوزيلندية مسنة وقبل رأسها.

وفي التفاصيل، فإن الوزير السعودي كان يتحدث إلى عدد من الصحفيين وبجانبه حاجة من نيوزيلندا بدت متأثرة في رحلتها إلى بيت الله الحرام، والدموع تنهمر من عينيها، فما كان من الوزير إلا أن بكى متأثرا بدموعها وحضنها وقبل رأسها.

ولاقى الفيديو تداولا كبيرا عبر مواقع التواصل، لا سيما تحت وسم #وزير_الشوون_الإسلاميه"، وبينما أشاد عدد كبير من المدونين بتصرف الوزير الإنساني وعطفه على الحاجة والتصرف بشكل عفوي وأبوي معها، انتقده آخرون وقالوا إن ما قام به مخالف للشريعة الإسلامية ولا يحق له لمسها واحتضانها بهذا الشكل.



وقالت ناشطة سعودية عبر "تويتر" :« #وزير_الشوون_الاسلاميه قلنا انا طيبين وحبوبيين وخدوميين وأخلاقنا عسل ونخدم الحجاج بعيونا ..بس عاد مو كذا الله يصلحك".

بينما قال آخر :« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" رواه الطبراني والبيهقي» .

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ووصل مئات آلاف الحجاج إلى المشاعر المقدسة حتى الآن مع اقتراب موعد أداء مناسك الحج الرئيسة نهاية الأسبوع الجاري، بمن فيهم ذوو ضحايا حادث قتل المصلين في مسجد بنيوزيلندا أخيرا، إذ استضافهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على حسابه الشخصي.

#وزير_الشوون_الاسلاميه

قلنا انا طيبين وحبوبيين وخدوميين وأخلاقنا عسل ونخدم الحجاج بعيونا ..بس عاد مو كذا الله يصلحك😂😂 pic.twitter.com/CwevVLyyS8 — أ.تغريد الميهوبي (@TAGHREED_M2) August 4, 2019

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أ.تغريد الميهوبي@TAGHREED_M2

#وزير_الشوون_الاسلاميه

قلنا انا طيبين وحبوبيين وخدوميين وأخلاقنا عسل ونخدم الحجاج بعيونا ..بس عاد مو كذا الله يصلحك Advertisements

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