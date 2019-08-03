شكرا لقرائتكم خبر عن 6 دول تنضم لسلطنة عمان في مخالفة السعودية برؤية هلال ذي الحجة .. من هي؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت كل من الهند وباكستان وبنغلادش اليوم الجمعة، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة بعد غروب شمس الجمعة، وعليه غدا السبت أول ذي الحجة، والإثنين 12 أغسطس أول أيام عيد الأضحى. اخر الاخبار الساخنة : Advertisements وكانت كل من إيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية أعلنت أن غدا السبت أول ذي الحجة، والإثنين 12 أغسطس أول أيام عيد الأضحى . وأكد مركز الفلك الدولي أنه تم رصد هلال ذي الحجة ظهر اليوم الجمعة باستخدام تقنية التصوير الفلكي، ما يعني أن إعلان سلطنة عمان عن استحالة رؤية الهلال الخميس صحيحاً، ويؤكد أن إعلان السعودية رؤية الهلال “خطأ”. ونشر الحساب الرسمي لمركز الفلك الدولي صورة لهلال شهر ذي الحجة التقطت ظهر الجمعة الساعة 12:14 ظهرا بتوقيت الإمارات من قمة جبل حفيت باستخدام تقنية التصوير الفلكي. والخميس، أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1440هـ عن عدم ثبوت رؤية الهلال وعليه يكون اليوم الجمعة هو المُتمم لشهر ذي القعدة لعام 1440هـ ويكون يوم غدٍ السبت هو غرة شهر ذي الحجة الموافق 3 أغسطس 2019م. يأتي ذلك بينما أعلنت المملكة العربية السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، وعليه فإنّ الاحد 12 اغسطس أول ايام عيد الاضحى المبارك.



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