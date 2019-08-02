الاصلاح يبرئ نفسه ويتهم المجلس الإنتقالي بقتل أعضائه في شبوه

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

كشفت مصادر محلية بمحافظة شبوة، معلومات جديدة حول مصرع ثلاثة من قيادات ما يسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي، اثناء وصلهم الى المحافظة.

وذكرت المصادر أن الحادث المروري الذي تعرض له موكب الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، احمد حامد لملس وأدى الى وفاة ثلاثة من الإعلاميين وأعضاء الجمعية الوطنية للمجلس، كان مفتعلاً ..

واشارت المصادر الى تضارب الانباء حول كيفية الحادث وحيثياته لا سيما وان السيارة التي تعرضت للحادث مدرعة بصورة كاملة، واختلفت التحليلات والتوقعات حول أسباب الحادث ودلالته السياسية في التوقيت الحالي.

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وارجع الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة شبوة أسباب الحادث الى وجود صراع كبير بين المجلس الانتقالي وعدد من الشخصيات المحسوبة على حزب الاصلاح، فضلا عن دخول قيادات محسوبة على المؤتمر الشعبي في خط الصراع ومنهم احمد لملس المحسوب على المؤتمر.

وكانت وسائل اعلامية ممولة من حزب الاصلاح سعت الى القول أن الحادث ناتج عن خلافات داخل المجلس.

ويرون الاصلاح ان احمد لملس كان المستهدف من العملية ضمن الصراع الداخلي بين جناح الزبيدي وبن بريك وجناح لملس والمؤتمر.