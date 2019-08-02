إحتجاجات في عدن لمحاكمة قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

طالب العديد من المواطنين في محافظة عدن، بسرعة تقديم المرتزق هاني بن بريك نائب ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي للمحاكمة على خلفية الاغتيالات وجرائم القتل في المحافظة.

وأكد أولياء دم المجني عليه “سمحان عبدالعزيز الراوي” في وقفة احتجاجية اقاموها امس الخميس أمام المجمع القضائي بمديرية خور مكسر بمحافظة عدن على ضرورة تسريع عقد جلسات محاكمة المتهمين باغتيال ابنهم.

ورفع المحتجين لافتات عليها صورة الجاني “هاني بن بريك” والتي تطالب بمحاكمته وردد المحتجون شعارات نصها “يا هاني يا رباح جحك باطل يا سفاح ” .

و أشاروا إلى وجود المتهمين في المحافظة وأن الملف تم إحالته من النيابة الجزائية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في شهر فبراير 2019م، حيث إطلع قاضي المحكمة الجزائية على الملف ثم أعاده بعد ذلك إلى النيابة الجزائية طلبا منها استيفاء النقص في التحقيقات .