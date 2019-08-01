مصنع الماني يفرض عقوبات على التحالف السعودي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات



أعلن ناشطون أن مصنع الأسلحة الألماني “ار دبليو ام ايطاليا” في إيطاليا سوف يوقف صادراته من القنابل إلى السعودية والإمارات، بسبب جرائم الحرب الكارثية التي ترتكبها دول العدوان في اليمن.

وينتج مصنع “ار دبليو ام ايطاليا” التابع لشركة الدفاع الألمانية “راينميتال” قنابل تم العثور على شظايا منها في أهداف تم قصفها جويا في اليمن. وقالت مجموعة تنسيق المجتمع المدني بإيطاليا، في بيان لها، “نرحب بالقرار الذي كان يجب اتخاذه من وقت طويل، كما كنا نحث على ذلك”.

وتضم المجموعة فروع منظمات العفو الدولية وأوكسفام وانقذوا الأطفال في إيطاليا فضلا عن نشطاء إيطاليين مدافعين عن نزع السلاح.

ووفقا للشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية “أنسا” فإن مصنع “ار دبليو ام ايطاليا” يمتثل إلى قرار اتخذته الحكومة الإيطالية بتعليق تراخيص التصدير للقنابل التي تسقطها الطائرات ومكوناتها إلى كل من السعودية والإمارات.

ويشير خطاب بعث به المصنع، الثلاثاء، إلى موظفيه، ونقلت “أنسا” مقتطفات منه إلى أن التعليق “يسري بأثر فوري وأنه سيستمر لمدة 18 شهرا”.