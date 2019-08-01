شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. وفاة الفنان المشهور "ياسر العظمة" في دمشق اليوم والحزن يعمم المدن السورية - شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، أنباء عن وفاة الفنان السوري القدير ياسر العظمة بحادث سير في العاصمة السورية دمشق، فيما لم ترد أي أخبار رسمية بهذا الشأن حتى اللحظة.

وفي وقت سابق، كشفت الممثلة السورية ?سوزان نجم الدين? لموقع "الفن" أنها ستشارك في عدة لوحات في مسلسل "?مرايا 2020?" مع الممثل ?ياسر العظمة? في حال تم إنتاجه هذا العام.

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وقالت نجم الدين: "العظمة أستاذ كبير ومعلم وقدوة فنية لجميع الفنانين، وهو قامة كبيرة وذو مكانة مرموقة في الفن السوري والعربي، وشرف لأي ممثل أن يقف إلى جانبه أمام كاميرا واحدة".

وأكدت الفنانة السورية أنها تلقت عدة عروض درامية وسينمائية من سوريا ومصر، لكنها لم تحسم أمورها بعد، خاصة أنها تقضي إجازة الصيف في دمشق إلى جانب الأهل والأصدقاء، بعدما قدمت هذا العام مسلسلين هما "كلبش 3" و"إبن أصول" إضافة إلى فيلم "حملة فرعون" وكلها في مصر.