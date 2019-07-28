شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية تعلن رسمياً إعفاء هذة الفئة من اليمنيين من الرسوم وتجديد الإقامة مجاناً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت وزراة الداخلية السعودية ممثلة بالادارة العامة للجوازات اعفاء اليمنيين المتزوجين من سعودية او اليمنيات المتزوجات من سعوديين من رسوم المرافقين على ان تسدد الزوجة مبلغ بسيط في كل عام.

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الداخلية السعودية تعلن رسمياً إعفاء هذة الفئة من اليمنيين من الرسوم وتجديد الإقامة مجاناً

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جاء ذلك في رد ديرية الجوازات السعودية على استفسار أحد متابعي حسابها عبر موقع ” تويتر ” بشأن رسوم الإقامة لأبناء مواطن من زوجة أجنبية.

وقالت في سؤالها: ” أجنبية زوجة مواطن عندها 5 أبناء هل تدفع رسوم الإقامة أو عندها إعفاء “.

وأوضحت الجوازات:” زوج المواطنة وزوجة المواطن معفيين من المقابل المالي عليهم مالم يكن على هوياتهم تابعين أو مرافقين”.

وحول رسوم تجديد هوية مقيم لزوجة المواطن فأوضحت الجوازات أنها ٥٠٠ ريال في السنة .