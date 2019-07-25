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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مشهد صادم من داخل المسجد الحرام.. هروب جماعي للمعتمرين والزوار من الساحات (فيديو)

نشرت مواطنة سعودية على موقع "تويتر"، مقطع فيديو صادم من داخل المسجد الحرام، والذي وثّق هروبًا جماعيًّا للمعتمرين والزوار من الساحات.

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مشهد صادم من داخل المسجد الحرام.. هروب جماعي للمعتمرين والزوار من الساحات (فيديو)

وأظهر الفيديو، أن درجة الحرارة في مكة المكرمة سجَّلت 55 درجة مئوية بلوحة الساعة ودرجة الحرارة المعلقة على باب الملك فهد في المسجد الحرام.

وبحسب مغردين، فإن درجات الحرارة المرتفعة والقاسية تسببت في ما يشبه هروبًا جماعيًّا للمعتمرين من الساحات المكشوفية للشمس؛ خوفًا من الإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربات الشمس

ولم يتعرض لأشعة الشمس الحارقة والحرارة المرتفعة سوى الطائفين حول الكعبة في صحن المطاف بالمسجد الحرام، بينما كان الآخرون يهرعون إلى أماكن الظل.

يشار إلى منطقة مكة المكرمة، تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، والتي تسجل أكثر من 55 درجة مئوية، لتكون أكثر ثاني منطقة مرتفعة الحرارة في العالم بعد الكويت.