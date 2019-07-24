شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة يمنية تتحول إلى مخلوق آخر .. وتهاجم الأطباء حينما قدموا لها الماء وتفارق الحياة فورًا (فيديو مرعب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - باتت الكلاب الضالة مصدرا جديدا لقتل المواطنيين في محافظة ذمار وسط اليمن، حيث توفيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات اليوم الثلاثاء 23 يوليو، بعد ساعات من عظ كلب لها في الشارع، وفارقت الحياة بين يدي الأطباء الذين وقفوا عاجزين عن مساعدتها لعدم وجود الدواء.



وتداول ناشطون مقطع فيديو الطفلة وهي في حالة يرثى لها قبل موتها بدقائق بين يدي الأطباء الذين اكتفوا بتقديم كأس ماء! نظرا لعدم وجود علاج داء الكلاب الباهظ الثمن.

وذكر مصدر طبي في مستشفى ذمار العام لـ الوفاق نيوز ، أن عشرات الحالات تأتي يوميا للمستشفى وهي جريحة من عظة الكلاب، لكن المستشفى لايستطيع تقديم العلاج نظرا لعدم توفر دواء داء الكلب.



وأضاف المصدر أن ضحايا الكلاب بالمحافظة كثير جدا، والكثير منهم استسلم لقدره، وفارق الحياة.





ولفت المصدر أن إدارة المستشفى وجهت أكثر من مرة نداء استغاثة لسلطات مليشيات الحوثي الانقلابية، لكن دون جدوى، مؤكدا ان موازنة قسم داء الكلب نهبتها المليشيات وحولتها لصالح جراحة عناصرها.



يذكر أن عشرات المواطنيين في ذمار اصيبوا بعظات من كلاب الشوارع الضالة، وجلهم من الإطفال والنساء، وسط تجاهل مريب من مليشيات الحوثي، التي تتحصل ملايين الريالات ايرادات من المحافظة، فيما تتجاهل تماما كارثة الكلاب الضالة التي تقتل المدنيين دونما رحمة.



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