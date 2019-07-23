شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد حوثي بالحديدة يدفع بمخرجات اجتماع ”اعادة الانتشار” نحو الهاوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاودت مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، استهداف مقر الفريق الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بقصف صاروخي.

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، تلقاه “المشهد اليمني” أن مليشيا الحوثي استهدفت ظهر اليوم الثلاثاء، مقر الفريق الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، بخمس قذائف صاروخية كاتيوشا.

وأشار الاعلام العسكري الى أن استهداف مليشيا الحوثي لمقر الفريق الحكومي مجدداً يأتي في سياق تصعيد خطير ومتواصل يضع مخرجات الاجتماع المشترك الخامس للجنة تنسيق إعادة الانتشار على المحك.

وتدفع المليشيا بمخرجات الاجتماع المشترك الخامس إلى الهاوية باستهدافها لمقر الفريق الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.