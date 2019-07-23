شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قليل إمراة سعودية تهين ولي العهد "ابن سلمان" وتقوم بهذا العمل الصادم في مرقص مختلط .. شــاهد ماذا حدث لها (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في السعودية، والتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وظهرت خلال حفلة راقصة وقامت بفعل صادم.

وأظهر مقطع فيديو تداوله مغردون سعوديون على موقع "تويتر"، امرأة سعودية محتسبةوهي تدخل إلى حفل راقص في منطقة القصيم، وتقوم بفصل سماعات الحفل.

وأُصيب الحضور في الحفل بصدمة من جرأة المرأة السعودية التي قامت بتحدي "هيئة الترفيه" التي تعد من مشاريع محمد بن سلمان، وقامت بإرباك الحضور.

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وأثار فعل المحتسبة السعودية؛ تباينًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أيدها البعض فيما فعلت بسبب انتشار الحفلات الراقصة التي تفسد المجتمع -وفق قولهم-، بينما اعتبر آخرون أنه تعدي على حرية الآخرين.

إلى ذلك، ذكر مغردون، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على المرأة المحتسبة، ووجهت لها تهمة الاعتداء على حفل يتبع إلى مؤسسة حكومية.