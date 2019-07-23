شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو...نشر مقطع فيديو يظهر الامير محمد بن سلمان وبن زايد في احد الملاهي الليلية..."بين احضان الحسناوات" (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعاد نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو كان قد انتشر العام الماضي، لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي عهد السعودية محمد بن سلمان فيما يبدو أنه ملهى ليلي وسط صخب الأغاني والموسيقى وحضور فتيات شبه عرايا.



وأظهرت اللقطات جلوس ابن سلمان برفقة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في أحد الملاهي الليلة في أبو ظبي، بحضور ممثلات ونساء فاتنات، ما أثار ردود فعل واسعة على الشبكات الاجتماعية..

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وحظي الفيديو بانتشار واسع وهجوم عنيف، خاصة على ولي العهد السعودي، الذي تتهمه تقارير وصحف غربية بالتورط في الحادث البشع بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.