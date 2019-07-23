شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي والحكومة الشرعية ينعون وفاة أحد الوزراء "اسم وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشخصية الإعلامية والوطنية المناضل احمد قاسم دهمش وزير الإعلام السابق، الذي وافاه الأجل، اليوم، بعد حياة حافلة بالتضحية والإبداع والعطاء.

وأشار فخامة الرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وإسهاماته الكبيرة في المجال الإبداعي والاعلامي والتنويري.. لافتاً الى عدداً من المواقع القيادية التي شغلها الفقيد في عددا من الوزارات والتي جسد خلالها صفة المسؤول المخلص والنزيه لعمله ومجتمعه ووطنه.

وعبر فخامة الرئيس عن خالص العزاء وصادق المواساة لأهل وذوي الفقيد وابناء الوطن عامة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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إلى ذلك نعت وزارة الثقافة في الحكومة الشرعية، الاثنين، المناضل السبتمري - وزير الإعلام الأسبق أحمد قاسم دهمش.

ووصف وزير الثقافة مروان دماج، في بيان نعي نشره على صفحته في (الفيسبوك)، الفقيد بأنه "أحد أبرز مؤسسي العمل الإعلامي والنقابي في اليمن".

وقال دماج "يموت المناضل السبتمري أحمد دهمش في وقت تمر به الدولة اليمنية والجمهورية بمنعطف صعب وخطير في ظل استمرار الانقلاب الحوثي الإمامي الكهنوتي وتغوله على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات التي لا تزال تحت سيطرته".

وأضاف: "أحمد دهمش أحد أبرز الإعلاميين الذين كان لهم دور بارز في الدفاع عن الجمهورية إبان حصار السبعين، حينما كان وكيلاً لوزارة الإعلام".

وأشار وزير الثقافة إلى أن الفقيد كان له دور بارز في تأسيس المؤسسات الإعلامية اليمنية، إذ إنه عمل مذيعاً في إذاعة صنعاء عقب ثورة سبتمبر 1962م، ثم تقلد مناصب عدة، فقد عمل رئيساً للمؤسسة العامة للنشر ووكيلاً لوزارة الإعلام، كما تقلد وزارة الإعلام لأكثر من حكومة، بالإضافة إلى أنه أحد المؤسسين البارزين لنقابة الصحفيين اليمنيين، وانتخب نقيباً لها لمدة أربع سنوات.