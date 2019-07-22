وفاة مواطن بعد قيام حوثي بدهسه بالسيارة بصنعاء

توفي اليوم الاثنين مواطن في صنعاء بعد قيام حوثي بدهسه بالسيارة.

وقال شهود عيان أن سیارة نوع شاص" طقم یتبع الحوثیین" كانت تسیر بسرعة جنونیة في شارع الستین تقاطع حي الأعناب ودھست مواطن یمني كان یقطع الشارع العام ، ما أدى إلى وفاتھ على الفور.

وذكر الشهود أن الحوثیین الذین كانو على الطقم منعو كل المواطنین من الإقتراب الى مكان الحادث، ولم یسمحو لأحد بالتعرف على الجثة، وأخذوھا إلى مكان مجھول.