الجوف: الأمن يضبط شحنة "حشيش" كانت في طريقها للحوثيين

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف، اليوم الإثنين، كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها لميليشيا الحوثي الانقلابية.



ونقل موقع الجيش“سبتمبر نت”، عن مصدر أمني قوله، إن نقطة أمنية ضبطت في الطريق الرابط بين محافظتي الجوف وحضرموت، شاحنة على متنها 295 كيلو غرام، من مادة الحشيش المخدر.



وأوضح المصدر أن كميات الحشيش كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية، في العاصمة صنعاء.



ولفت المصدر إلى أنه تم إحالة سائق الشاحنة، مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



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