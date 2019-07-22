الرئيس هادي يعزي في وفاة الاعلامي المخضرم أحمد دهمش

بعث الرئيس هادي اليوم الاثنين برقية عزاء بوفاة الاعلامي المخضرم احمد دهمش والذي وافته المنية اليوم، بعد حياة حافلة بالتضحية والإبداع والعطاء.

وأشار الرئيس هادي في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وإسهاماته الكبيرة في المجال الإبداعي والاعلامي والتنويري.. لافتاً الى عدداً من المواقع القيادية التي شغلها الفقيد في عددا من الوزارات والتي جسد خلالها صفة المسؤول المخلص والنزيه لعمله ومجتمعه ووطنه.

وعبر الرئيس عن خالص العزاء وصادق المواساة لأهل وذوي الفقيد وابناء الوطن عامة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.