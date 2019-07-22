وكيل تعز يطمئن على صحة ضابط الجوازات العقيد نصر محرم

زار وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ، العقيد نصر اسماعيل محمد محرم ، مدير عام شؤون الموظفين لدى مكتب مصلحة الهجره والجوازات والجنسية بتعز ، والذي تم إصابته يوم الثلاثاء الماضي اثناء الاعتداء على مكتب الجوازات.

وخلال الزيارة اطمئن الدكتور المخلافي على سلامة العقيد نصر محرم ، متمنياً له الشفاء العاجل وموفور الصحة والسلامة، والعودة إلى ممارسة مهامه في إطار عمله.

وخلال الزيارة الذي رافقه فيها قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة العميد جمال الشميري ، أكد الدكتور المخلافي أن السلطة المحلية والاجهزة الامنية قد اوصلت المعتدين الى السجن لينالوا جزائهم العادل.

موكداً أن قيادة السلطة المحلية تبذل جهوداً كبيرة في سعيها الدؤوب بتطبيع الأوضاع الأمنية واستتباب الأمن والاستقرار وتفعيل أجهزة الأمن والعمل على إعادة تأهيل كوادرها وطاقاتها لتكون قادرة على القيام بمهامها الوطنية في حماية الأمن والدفاع عن مقدرات الوطن بما يصب في مصلحة المواطنين في المناطق المحررة.