عمليات نوعية وكسر زحوفات في جبهات القتال

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات



كثف ابطال الجيش واللجان الشعبية قصفهم لتجمعات المرتزقة، كما نفذوا عمليات هجومية على مواقعهم وكسروا زحوفاتهم ما أدى الى مصرع وإصابة العشرات منهم وتدمير آلياتهم خلال الساعات الماضية .

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخَي زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي وآلياتهم بمجازة الشرقية في قطاع عسير وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما تم استهداف تجمعات للمرتزقة في كل من أبواب الحديد وقبالة منفذ علب بصاروخين من نوع زالزال 1 موقعين عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .

ونفذت وحدة الهندسة كميناً محكماً على تجمعات للمرتزقة في أبواب الحديد أثناء محاولة تسلل لهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة جراء استهدافهم بصاروخ زالزال 1 في الربوعة ؛ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقعهم في مجازة الشرقية وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وفي نجران تم إطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة في طيبة الأسم وصحراء الأجاشر ما أدى الى مصرع وإصابة العشرات منهم .

كما تم استهداف تجمعات للمرتزقة في رشاحة الغربية بصاروخ موجه وعدد من قذائف المدفعية ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم ؛فيما دمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة بكمين محكم في الربعة بالأجاشر و مصرع وجرح من كانوا على متنها .

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وأكد مصدر مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين و المرتزقة واغتنام أسلحة في عمليتين هجوميتين على مواقعهم شرق جبل جحفان .

وكسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس بقطاع جيزان .

وأوضح مصدر عسكري أن عدداً من المرتزقة قتلوا وجرح آخرون خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لزحفهم قبالة جبل قيس .

وأشارالمصدر إلى أن الزحف استمر سبع ساعات وتكبد خلاله المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأفاد المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للمرتزقة في جبهة الزاهر بمحافظة الضالع موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم .

ووفقاً للمصدر استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة بمحافظة تعز ؛ وتم تدمير آلية للمرتزقة بصاروخ موجه في مفرق الوازعية بالمحافظة ذاتها .