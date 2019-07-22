تقرير حقوقي يوثق انتهاكات حقوق الانسان في شبوة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة
اظهرتقرير حقوقي صادر عن مؤسسة ضمير للحقوق والحريات بمحافظة شبوة، عن ارتفاع حجم الانتهاكات لحقوق الانسان بالمحافظة، خلال النصف الأول من العام الحالي 2019.
واشار التقرير الى أن الانتهاكات تنوعت بين القتل والاعتقال التعذيب وتجنيد الأطفال.
ووثق التقرير 10 حالات قتل خارج اطار القانون بينهم طفل في قصف لطيران العدوان السعودي استهدف مدنيين بمنطقة الهجر بمديرية مرخة السفلى مطلع يناير الماضي.
وأكدت “ضمير” رصدها 30 حال اعتقال تعسفي وحالات تعذيب تعرض لها مساجين في سجون ما يسمى النخبة الشبوانية ـالمدعومة من الامارات ـ والأجهزة الأمنية بالمحافظة.
ودعت المؤسسة، كافة السلطات بالمحافظة إلى احترام ومراعاة حقوق الإنسان وفقا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، كما دعت إلى تفعيل دور الأجهزة القضائية ممثلة بالنيابة والمحاكم للفصل بقضايا المحتجزين في السجون ومحاكمتهم وفقا للقانون، كما تطالب بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين والمخفيين قسريا.
واكدت ضمير على ضرورة إيقاف قبول المجندين الأطفال دون سن الثامنة عشرة ضمن التشكيلات العسكرية والأمنية من قبل قوات هادي وقوات النخبة الشبوانية ومراعاة حقوق الأطفال، والعمل على إعادتهم للمدارس ليواصلوا تعليمهم، بعد رصدها عدد من حالات تجندي الأطفال.
وطالبت المؤسسة قوات النخبة الشبوانية للإفراج عن الناشط السياسي سالم عوض الربيزي، والذي تم اعتقاله في منتصف يونيو الماضي من منزله بمدينة عتق.
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