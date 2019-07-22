الحوثيون يحشدون جنوب الحديدة مدججين بالأسلحة والمعدات

حشدت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مساء الأحد، المئات من مقاتليها على تخوم مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة مدججين بالأسلحة والمعدات المختلفة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية في حيس إنها رصدت تجمعات وحشود لمليشيا الحوثي شرق المديرية مدججة بمختلف أنواع الأسلحة.

وأضافت المصادر، أن عمليات الحشد هذه رافقها قصف شنته المليشيا بقذائف مدفعية الهاون ومدفعية الهاوزر ، في الوقت الذي استهدفت المواقع بسلاح الدوشكا وسلاح 14.5 وغيرها من الأسلحة المتوسطة.

وأكدت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي قامت بقصف واستهداف منازل المواطنين داخل مدينة حيس وعلى المناطق المجاورة لها صباح اليوم الأحد ، واستخدمت كافة انواع الأسلحة مخلفة أضراراً بالغة بالمنازل والممتلكات العامة.