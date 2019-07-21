تشييع جثمان طفلتين استشهدتا في قصف حوثي على تعز

شُيع، اليوم الأحد، بمحافظة تعز، جثمان طفلتين، استشهدتا جراء قصف مليشيا الحوثي الانقلابية، استهدف مديرية صبر الموادم شرقي مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

واستشهدت الطفلتان الشقيقتان هيام وهبة محمد احمد محمد سعيد الشجاع، وأصيبت امرأة مسنة، مساء الأحد، في قصف حوثي استهدف منزلا بمنطقة دار النصر في مديرية صبر الموادم.

وشيع الأهالي جثمان الطفلتين إلى مقبرة الشافعي بمنطقة "الكريفة السفلى" بمديرية صبر الموادم.

وعبر المشيعون عن استنكارهم وإدانتهم للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الانقلابية من خلال استهدافها المدنيين بالصواريخ العشوائية التي تسقط على الأحياء السكنية ما تتسبب في سقوط شهداء وجرحى من المدنيين.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، قصف الأحياء السكنية بمدينة تعز المكتظة بالسكان، وقنص الأهالي متسببة بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.