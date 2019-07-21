الكشف عن وجود شيخة من آل ثاني في صنعاء تلعب دوراً خفياً للدوحة

نشر الاعلامي البحريني محمد العرب، معلموات ووثائق تؤكد الخطط القطرية القذرة والقبيحة لهدم اليمن.

وقال العرب في سلسلة تغريدات على حساب في “تويتر” رصدها “نافذة اليمن” – “هذه الشيخة من ال ثاني اشترت امس ثلاث عمارات في صنعاء …؟.

وأضاف “ماذا يريد تنظيم الحمدين الارهابي من اليمن.

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ونشر وثيقة للشيخة القطرية التي اشترت 3 عمارات في صنعاء وقال “أملك كل المعلومات من خلال شرفاء صنعاء الذين يعرفون ان خطط قطر قذرة وقبيحة …؟

وتابع “أخبروها ان اوراقها كاملة عندي بما فيها أوراق وكيل أعمالها الحوثي والسمسار الحوثي ايضا تبا لكم.

وأشار في تغريدة ضمن سلسلة تغريداته مدللا بوثيقة “هذه وثيقة من اصل 36 وثيقة سلمتها للجهات المختصة لان عملية الشراء تقع تحت طائلة القانون فهي اولا تمويل للارهاب وثانياً اغتصاب املاك يمنيين في سجون المليشيا.