استشهاد طفلتين بقصف حوثي استهدف منزلاً في تعز

قتلت طفلتان وأصيبت والدتهما، بقصف حوثي طال منزلاً، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، في مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.
وأفادت مصادر محلية، أن قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة دار النصر بصبر الموادم، تسببت بدمار جزئي لمنزل المواطن محمد أحمد سعيد، وأدت لمقتل طفلتيه وإصابة زوجته بجروح عدة، وفق موقع "اليمن الآن".
وأكدت مصادر طبية وصول الطفلتين هبة محمد أحمد (6 سنوات) وهيام محمد أحمد (8 سنوات) إلى أحد مستشفيات المدينة متوفيتين إثر إصابتهما بشظايا القذيفة، فيما وصلت مسك سعيد محمد مصابة بعدة جروح في جسمها.
ونشر ناشطون يمنيون على شبكات التواصل الاجتماعي صوراً لإحدى الطفلتين المقتولتين، والبنات المصابات، مؤكدين استمرار انتهاكات جرائم الحوثيين في تعز.
وكثفت ميليشيات الحوثي عمليات القنص والقصف، على الأحياء السكنية في مدينة تعز، التي تفرض حصاراً خانقاً عليها منذ 4 أعوام، وترتكب انتهاكات وجرائم حرب بحق المدنيين.
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