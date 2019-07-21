الإمارات تفشل برلمان المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

نقلت مصادر ‘علامية موالية للعدوان السعودي، عن مصادر دبلوماسية قولها إن الإمارات رفضت بشكل قاطع، انعقاد مجلس النواب الخاص بالفار هادي في عدن.

وأكد المصادر، أن “مسؤولين إماراتيين (لم يسمهم) رفضوا انعقاد البرلمان في عدن، رغم قيام رئيسه المرتزق سلطان البركاني، بزيارة أبو ظبي مطلع الأسبوع الماضي، لمدة 4 أيام”.

وبحسب المصادر، فإن برلمان المرتزقة الذي تم تأسيسه بطريقة غير دستورية سيعقد جلسة له في المكلا.. مؤكدة بأن الزيارة التي قام بها “البركاني” المعين من السعودية لرئاسة برلمان هادي، فشلت في إقناع الإماراتيين بعقد مجلسه في عدن، كما حدث مسبقا.