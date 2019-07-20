تدشين الجولة الثانية لحملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك بتعز

دشن البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وحمى الضنك في مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك الجولة الثانية في مديريات ( المظفر ، القاهرة ، صالة ، جبل حبشي ).

ووفق متابعة "الخليج 365"، أشار مدير عام مكتب الصحة الدكتور عبد الرحيم السامعي ، إلى أن هذه الحملة جاءت في إطار الجهود التي يقوم بها المكتب للقضاء على الوباء المستوطن في مدينة تعز منذ سنوات.

ونوه السامعي إلى أن المرحلة الأولى نفذّت في شهر مايو الماضي وحققت نجاحاً كبيراً المؤشرات الأولية الصادرة عن إدارة الترصد الوبائي التي اشارت إلى انخفاض عدد حالات الإصابة هذا العام بنسبة 80 % عن العام الماضي ولم تسجل أي حالة وفاة حتى الآن.

وأهاب الدكتور السامعي بالأخوة المواطنين في المديريات المستهدفة بضرورة التعاون مع الفرق الميدانية من أجل إنجاح الحملة وتحقيق الهدف منها والقضاء على الوباء.

حضر التدشين سيف الحياني منسق البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وحمى الضنك ، وعبدالرحمن الحيدري مدير فرع مكتب الصحة بمديرية المظفر.