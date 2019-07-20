شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة.. دكتورة يمنية تفاجئ العالم باكتشاف علاج للسرطان وأوروبا تحتفل بها وبإنجازها العلمي الدولي "تفاصيل هامة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - احتفلت العديد من وسائل الإعلام في دول أوروبا أمس واليوم، بالإنجاز العلمي العالمي الذي حققته دكتورة وباحثة يمنية، مؤخراً، في المجال الطبي.
وتصدر أسم، الدكتورة والباحثة اليمنية، أمنيات شائف أبوبكر الشعيبي، عناوين الكثير من الصحف الورقية والإلكترونية والمواقع الإخبارية في بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، تقديراً واحتفاء بإنجازها العلمي العالمي المتمثل في اكتشاف عقار جديد لعلاج السرطان، والذي سينقذ حياة ملايين من البشرية على مستوى العالم.
وقالت مصادر إعلامية أن الصحافة البريطانية والأوروبية، الصادرة الخميس والجمعة، أفردت مساحات كبيرة، لتغطية إنجاز الدكتورة والباحثة اليمنية، أمنيات شائف أبوبكر الشعيبي، والتي عملت على رأس فريق من العلماء البريطانيين، خلال الفترة القليلة الماضية.
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